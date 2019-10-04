2019-10-04T07:17:12+03:00
Происшествия

27-летняя жительница Стерлитамака пырнула ножом собственную мать

К счастью, женщина выжила
Эльвина АПАРИНА
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В Стерлитамаке задержали 27-летнюю местную жительницу, которая подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью собственной матери. По данным пресс-службы МВД по РБ, женщина с малолетним сыном проживает со своей матерью. В один из вечеров женщины находились дома и распивали алкоголь.

Между ними начался конфликт, тогда дочь схватила нож и ударила им мать в живот. Поняв, что натворила, злоумышленница вызвала скорую помощь. Благодаря оперативной помощи медиков пострадавшая выжила.

В данный момент возбуждено уголовное «Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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