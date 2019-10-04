Житель Башкирии поджег двух братьев, один из них смог выжить

СЕГОДНЯ 06:48 2019-10-04T08:26:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хайбуллинском районе Башкирии двое парней 22 и 20 лет пытались убить своего товарища.

Известно, что 30 сентябре они распивали спиртные напитки дома у своего приятеля. Как часто это бывает между выпивающими произошла ссора, и один из обвиняемых несколько раз ударил потерпевшего по лицу, после чего, совместно со вторым, они поочередно несколько раз ударили хозяина дома ножом в шею. Полагая, что он скоро скончается от полученных ранений, злоумышленники скрылись с места происшествия. Но пострадавшего зашла проведать соседка, которая вызвала скорая. Благодаря ей он остался жив.

Через короткое время полиция разыскала преступников. К тому же сотрудники МВД установили причастность одного из них к совершенному ранее убийству и покушению на двойное убийство.

24 сентября он находился в гостях у двоих братьев и с одним из них поссорился на бытовой почве. Затем обвиняемый облил одного брата бензином и поджег его, от полученных ожогов мужчина скончался на месте. Впоследствии огонь распространился на дом и попал на второго брата, которому были причинены тяжелые ожоги, и он был госпитализирован.

В данный момент обоим предъявлено обвинение, расследование уголовных дел продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU