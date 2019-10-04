Радий Хабиров и министр ЖКХ России побывали в Нефтекамске

СЕГОДНЯ 06:30 2019-10-04T06:30:07+03:00

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3 октября Радий Хабиров и министр ЖКХ России Владимир Якушев побывали в Нефтекамске. Чиновники отметили хорошую динамику за последние месяцы и посмотрели много объектов.

- Мне очень понравилось, как быстро и современно обустраиваются здесь зоны отдыха для горожан - пруд и тропа здоровья. Это может быть хорошим примером для других муниципалитетов. Внесли с министром свою символическую лепту – посадили клёны, - написал Радий Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что в республике сажают именно крупные саженцы деревьев, потому что мелкие под сугробами погибнут.

ИСТОЧНИК KP.RU