Радий Хабиров и министр ЖКХ России побывали в Нефтекамске
Чиновники посадили клены
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3 октября Радий Хабиров и министр ЖКХ России Владимир Якушев побывали в Нефтекамске. Чиновники отметили хорошую динамику за последние месяцы и посмотрели много объектов.
- Мне очень понравилось, как быстро и современно обустраиваются здесь зоны отдыха для горожан - пруд и тропа здоровья. Это может быть хорошим примером для других муниципалитетов. Внесли с министром свою символическую лепту – посадили клёны, - написал Радий Хабиров.
Глава Башкирии отметил, что в республике сажают именно крупные саженцы деревьев, потому что мелкие под сугробами погибнут.
ИСТОЧНИК KP.RU