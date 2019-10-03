Завтра в Уфе пройдут массовые проверки водителей
Сотрудники ГИБДД будут останавливать каждого
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Завтра, 4 октября, на территории города Уфы традиционно пройдут профилактические мероприятия ГИБДД. Они нужны для того, чтобы не допустить ДТП с тяжкими последствиями.
Как рассказали в отделе ГИБДД, ранним утром сотрудники Госавтоинспекции будут проверять водителей транспортных средств. Такие же проверки пройдут и вечером, а также в субботу.
Особое внимание уделят любителям выпить за рулем. Отметим, что за вождение в нетрезвом состоянии грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав сроком до полутора лет.
ИСТОЧНИК KP.RU