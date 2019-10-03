2019-10-03T17:20:58+03:00
Общество

Завтра в Уфе пройдут массовые проверки водителей

Сотрудники ГИБДД будут останавливать каждого
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Завтра, 4 октября, на территории города Уфы традиционно пройдут профилактические мероприятия ГИБДД. Они нужны для того, чтобы не допустить ДТП с тяжкими последствиями.

Как рассказали в отделе ГИБДД, ранним утром сотрудники Госавтоинспекции будут проверять водителей транспортных средств. Такие же проверки пройдут и вечером, а также в субботу.

Особое внимание уделят любителям выпить за рулем. Отметим, что за вождение в нетрезвом состоянии грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав сроком до полутора лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жильцам недостроенного дома в Уфе включили отопление только после того, как они пожаловались Папе Римскому
В Башкирии разыскивают пропавшего молодого гитариста
В Башкирии полицейских лишат оружия и служебных машин в профессиональный праздник
Стало известно, почему молодые люди покидают Уфу
В закрытом городе Башкирии обнаружили обмороженного мужчину
6 октября - День страховщика
«Стало страшно»: в Башкирии на маленькую девочку напала стая диких собак
В МВД Башкирии прокомментировали расследование гибели 11 щенков
В Башкирии молодой любитель аниме покончил с собой после самоубийства брата
Радий Хабиров рассказал о ходе «войны со смертью»
В Башкирии создан Фонд развития гражданского общества – его бюджет составит 140 млн рублей
Соцслужбы устроят умиравшую в одиночестве пожилую уфимку в дом-интернат
В Уфе бабушку, которая ела одуванчики от голода, бросили волонтеры
В Уфе под колеса легковушки попал трехлетний ребенок
Погибшую в ночном ДТП девушку в Башкирии похоронят в свадебном платье
В Уфе следователи возбудили уголовное дело по факту смерти студента на паре физкультуры
Телеканал БСТ присоединился к акции «Доброшрифт»
За рулем был полицейский: подробности ДТП в Башкирии, в котором погибла 24-летняя девушка
Еще одну кассиршу из Башкирии подозревают в крупной краже денег
Снятый по повести Мустая Карима фильм «Сестренка» продлили в прокате
В Башкирии автомобиль врезался в столб и опрокинулся в кювет: есть погибший
В Уфе закрыли популярную парковку в центре города
В Башкирии родителей ребенка-инвалида обвиняют в даче взятки
Житель Башкирии прятал наркотики на крыше туалета