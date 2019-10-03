Жильцам недостроенного дома в Уфе включили отопление только после того, как они пожаловались Папе Римскому

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-03T16:48:13+03:00

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Жители недостроенного дома по улице Коммунистической получили долгожданное тепло в квартирах только после жалоб Папе Римскому. Об этом сообщает «РИА Новости»

История началась с того, что 60 семей с детьми были вынуждены жить в холодных квартирах, коммунальщики на их жалобы не реагировали и кормили «завтраками». Помимо холодных батарей в доме нет и не было горячей воды, системы пожаротушения, не укреплен монолит, часть фасада дома разобрана, в квартирах есть дыры, из которых видна улица.

На очередном собрании, когда зашел разговор о задержках сдачи дома, над жильцами посмеялись и сказали: «Хоть Папе Римскому жалуйтес». А те и пожаловались.

Они написали Папе Римскому Франциску письмо, в котором рассказали о своих проблемах. Это письмо было их последней надеждой.

Текст письма звучит так:

«Приближается зима, отопительный сезон уже начался. Руководитель строительной организации выключил отопление в доме, где живут люди. Наши семьи, дети страдают в невыносимых условиях в недостроенном здании. Надеемся, что он прислушается к Вашей мудрости и просвещенности. Пожалуйста, помолитесь за его человечность и благоразумие».

Это письмо разошлось по соцсетям, и только потом отопление включили.

ИСТОЧНИК KP.RU