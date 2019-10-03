2019-10-03T16:48:13+03:00
Общество

Жильцам недостроенного дома в Уфе включили отопление только после того, как они пожаловались Папе Римскому

60 семей с детьми были вынуждены жить в холодных квартирах
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Жители недостроенного дома по улице Коммунистической получили долгожданное тепло в квартирах только после жалоб Папе Римскому. Об этом сообщает «РИА Новости»

История началась с того, что 60 семей с детьми были вынуждены жить в холодных квартирах, коммунальщики на их жалобы не реагировали и кормили «завтраками». Помимо холодных батарей в доме нет и не было горячей воды, системы пожаротушения, не укреплен монолит, часть фасада дома разобрана, в квартирах есть дыры, из которых видна улица.

На очередном собрании, когда зашел разговор о задержках сдачи дома, над жильцами посмеялись и сказали: «Хоть Папе Римскому жалуйтес». А те и пожаловались.

Они написали Папе Римскому Франциску письмо, в котором рассказали о своих проблемах. Это письмо было их последней надеждой.

Текст письма звучит так:

«Приближается зима, отопительный сезон уже начался. Руководитель строительной организации выключил отопление в доме, где живут люди. Наши семьи, дети страдают в невыносимых условиях в недостроенном здании. Надеемся, что он прислушается к Вашей мудрости и просвещенности. Пожалуйста, помолитесь за его человечность и благоразумие».

Это письмо разошлось по соцсетям, и только потом отопление включили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завтра в Уфе пройдут массовые проверки водителей
В Башкирии разыскивают пропавшего молодого гитариста
В Башкирии полицейских лишат оружия и служебных машин в профессиональный праздник
Стало известно, почему молодые люди покидают Уфу
В закрытом городе Башкирии обнаружили обмороженного мужчину
6 октября - День страховщика
«Стало страшно»: в Башкирии на маленькую девочку напала стая диких собак
В МВД Башкирии прокомментировали расследование гибели 11 щенков
В Башкирии молодой любитель аниме покончил с собой после самоубийства брата
Радий Хабиров рассказал о ходе «войны со смертью»
В Башкирии создан Фонд развития гражданского общества – его бюджет составит 140 млн рублей
Соцслужбы устроят умиравшую в одиночестве пожилую уфимку в дом-интернат
В Уфе бабушку, которая ела одуванчики от голода, бросили волонтеры
В Уфе под колеса легковушки попал трехлетний ребенок
Погибшую в ночном ДТП девушку в Башкирии похоронят в свадебном платье
В Уфе следователи возбудили уголовное дело по факту смерти студента на паре физкультуры
Телеканал БСТ присоединился к акции «Доброшрифт»
За рулем был полицейский: подробности ДТП в Башкирии, в котором погибла 24-летняя девушка
Еще одну кассиршу из Башкирии подозревают в крупной краже денег
Снятый по повести Мустая Карима фильм «Сестренка» продлили в прокате
В Башкирии автомобиль врезался в столб и опрокинулся в кювет: есть погибший
В Уфе закрыли популярную парковку в центре города
В Башкирии родителей ребенка-инвалида обвиняют в даче взятки
Житель Башкирии прятал наркотики на крыше туалета