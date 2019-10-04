В Уфе устанавливают экспериментальные светофоры

СЕГОДНЯ 07:01 2019-10-04T07:01:45+03:00

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Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин поручил установить на территории города экспериментальные светодиодные полосы для светофоров. Дополнительные огни пройдут по столбам до самого корпуса сигнальных фонарей.

Мера призвана повысить безопасность дорожного движения. Предполагается, что водители будут заблаговременно замечать сигнал и им не придется заглядывать через лобовое стекло, если они остановятся по линии светофора.

Светодиоидные полосы уже установлены на объекте в районе остановки «Металлобаза» по трассе Уфа-Аэропорт. Если горожане положительно оценят новацию, то в столице Башкирии продолжат модернизировать и другие светофоры.

ИСТОЧНИК KP.RU