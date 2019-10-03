2019-10-03T19:45:23+03:00
Общество

В Башкирии увеличат ежемесячные выплаты ветеранам

В среднем сумма пособий для разных категорий вырастет на 42 рубля
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Суммы пособий повысят для нескольких категорий ветерановСуммы пособий повысят для нескольких категорий ветеранов
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С 1 января 2020 года в Башкирии увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам. Закон об индексации пособий подписал глава Башкирии Радий Хабиров. В пресс-службе Минтруда перечислили категории граждан, которым повысят суммы ежемесячных выплат.

Согласно нормативному акту, пособия вырастут для пострадавших от политических репрессий (с 553,28 рублей до 600 рублей), реабилитированных лиц (с 659,68 рублей до 700 рублей), тружеников тыла (с 415,15 рублей до 450 рублей), ветеранов труда (с 376,06 рублей до 400 рублей), ветеранов труда с вкладышем в пенсионном удостоверении о праве на льготы (со 145,93 рублей до 200 рублей), ветеранов труда с продолжительным стажем работы (со 145,93 рублей до 200 рублей).

В среднем общий рост пособий составил 42 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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