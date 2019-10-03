В Уфе спасатели вызволяли закрывшихся в квартире малышей и девочку, застрявшую в дверной ручке

СЕГОДНЯ 18:12 2019-10-03T18:12:39+03:00

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В пресс-службе Управления гражданской защиты рассказали об экстренных случаях с участием детей. По данным аварийного ведомства, за минувшую неделю спасатели выезжали выручать маленьких уфимцев четыре раза.

Трижды сотрудникам приходилось вызволять малышей из «самовольного заточения». Так, двухгодовалый и четырехлетний непоседы закрывались в квартирах, оставив родителей в подъезде. Открыть дверь не смогли ни дети, ни взрослые. Было решено вызвать спасателей, которые благополучно освободили каждого ребенка. В другом случае шестилетний ребенок не открывал дверь и не отвечал на звонки. Встревоженные родители вызвали сотрудников ПСО. Как выяснилось, мальчик попросту спал.

Самой старшей из спасенных на прошлой неделе оказалась 12-летняя девочка. Она засунула палец в дверную ручку и застряла в ней. Родные пытались самостоятельно исправить ситуацию, но безрезультатно. Вызванные спасатели распилили металлический корпус и освободили школьницу.

ИСТОЧНИК KP.RU