Стало известно, почему молодые люди покидают Уфу

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-03T14:46:31+03:00

В столицу Башкирии приезжают учиться и уезжают из нее в поисках работы

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Сегодня, 3 октября, состоялся круглый стол «Анализ существующего положения, проблем и предпосылок развития города Уфы», на котором озвучили ситуацию с миграцией в столице Башкирии в 2014-2018 годах.

Как выяснилось, в основном из Уфы уезжают молодые люди в возрасте от 20 до 24 лет. За указанный период уехало 7,5 тысяч людей данной категории. Об этом сообщают журналисты Башкирского спутникового телевидения.

Основной миграционный приток – 17 тысяч человек – за прошедшие четыре года пришелся на возраст от 15 до 19 лет. Из сложившейся динамики можно сделать вывод, что в Уфу приезжают учиться, а уезжают из нее в поисках работы с более достойной зарплатой.

Положительное сальдо миграции с пятью тысячами человек эксперты отметили в возрастной группе от 25 до 29 лет. Вдвое меньше в столицу Башкирии приезжают люди от 30 до 24 лет. Небольшой отток населения, не более тысячи человек, наблюдается в категории от 35 до 69 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU