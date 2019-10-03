В Башкирии разыскивают пропавшего молодого гитариста
В последний раз мужчину видели 28 сентября
В Башкирии разыскивают пропавшего гитариста
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В Уфе полицейские разыскивают пропавшего гитариста 31-летнего Айнура Иксанова.
Известно, что молодой мужчина вышел из своей комнаты в общежитии по улице Аксакова ранним утром 28 сентября. После этого пропавший перестал выходить на связь с близкими. Обеспокоенные родные мужчины обратились за помощью в полицию.
Как стало известно «КП-Уфа», пропавший мужчина работает преподавателем игры на гитаре в местном доме творчества «Исток».
Если вы знаете, где сейчас может находиться Айнур, пожалуйста, сообщите об этом в полицию по телефону 02.
ИСТОЧНИК KP.RU