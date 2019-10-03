Медики скорой помощи в Башкирии вынуждены работать сверхурочно без доплат

СЕГОДНЯ 18:52 2019-10-03T19:43:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Гострудинспекция Башкирии по итогам массовых проверок выявила ряд нарушений прав фельдшеров скорой помощи.

Как рассказала заместитель руководителя надзорного ведомства Оксана Ванскова, после двух месяцев, в ходе которых проводились инспекции, можно говорить о характере нарушений трудовых прав работников «скорой». В первую очередь – это несоблюдение режима рабочего времени. Фельдшер может отработать сразу за двух человек: в свою смену и чужую. Надлежащим образом это не оформляется, и сверхурочная работа оплачивается в одинарном размере.

Чтобы проиллюстрировать нарушение прав медиков, Ванскова привела в пример Ишимбайскую ЦРБ. Там фельдшеров привлекали к работе в выходные дни, оплачивая труд в одинарном размере. Фактический учет сверхурочных часов не велся. Нарушались и сроки выплаты зарплаты. Разумеется, никакой денежной компенсации за это медики не получали. Работодателю предписали устранить все выявленные нарушения трудового законодательства.

Похожая ситуация наблюдается и в Раевской ЦРБ, где работники «скорой» трудятся по 200 часов в месяц при норме в 143. Еще одно существенное нарушение в медучреждении связано с учетом рабочего времени сотрудников. Работодатель установил для учета период в один год вместо трех месяцев, как того требует трудовой кодекс. Таким образом фельдшеров лишают гарантий и компенсаций – они могут нивелироваться в течение года.

О причинах привлечения фельдшеров к сверхурочной работе говорят цифры. По данным Оксаны Вансковой, только в Ишимбайской ЦРБ укомплектованность врачами составляет 36,3%, а средним персоналом – 74,4. Тем не менее, как утверждает представитель Гострудинспекции, сложившаяся ситуация не означает, что людям можно недоплачивать.

До конца ноября инспекторы должны совершить более 40 выездов. Половину из них представители ведомства уже осуществили.

ИСТОЧНИК KP.RU