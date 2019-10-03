В закрытом городе Башкирии обнаружили обмороженного мужчину
В закрытом башкирском городе Межгорье обнаружили обмороженного мужчину.
Известно, что случай произошел вечером в минувший вторник, 1 октября. Примерно в 18.30 в реанимацию местной больницы доставили мужчины. Как сообщил источник «КП-Уфа», несчастный был без сознания и серьезно обморозил верхние и нижние конечности.
Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельствах, при которых незнакомец получил серьезное переохлаждение. Примечательно, что пострадавшим является 41-летний житель Уфы. Почему мужчина лежал на улице за сотни километров от дома остается неизвестным.
ИСТОЧНИК KP.RU