В закрытом городе Башкирии обнаружили обмороженного мужчину

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-03T14:19:29+03:00

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В закрытом башкирском городе Межгорье обнаружили обмороженного мужчину.

Известно, что случай произошел вечером в минувший вторник, 1 октября. Примерно в 18.30 в реанимацию местной больницы доставили мужчины. Как сообщил источник «КП-Уфа», несчастный был без сознания и серьезно обморозил верхние и нижние конечности.

Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельствах, при которых незнакомец получил серьезное переохлаждение. Примечательно, что пострадавшим является 41-летний житель Уфы. Почему мужчина лежал на улице за сотни километров от дома остается неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU