2019-10-03T14:19:29+03:00
Происшествия

В закрытом городе Башкирии обнаружили обмороженного мужчину

Гражданина срочно доставили в реанимацию
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Мужчину нашли на территории закрытого городаМужчину нашли на территории закрытого городаФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
Изменить размер текста:

В закрытом башкирском городе Межгорье обнаружили обмороженного мужчину.

Известно, что случай произошел вечером в минувший вторник, 1 октября. Примерно в 18.30 в реанимацию местной больницы доставили мужчины. Как сообщил источник «КП-Уфа», несчастный был без сознания и серьезно обморозил верхние и нижние конечности.

Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельствах, при которых незнакомец получил серьезное переохлаждение. Примечательно, что пострадавшим является 41-летний житель Уфы. Почему мужчина лежал на улице за сотни километров от дома остается неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, почему молодые люди покидают Уфу
6 октября - День страховщика
«Стало страшно»: в Башкирии на маленькую девочку напала стая диких собак
В МВД Башкирии прокомментировали расследование гибели 11 щенков
В Башкирии молодой любитель аниме покончил с собой после самоубийства брата
Радий Хабиров рассказал о ходе «войны со смертью»
В Башкирии создан Фонд развития гражданского общества – его бюджет составит 140 млн рублей
Соцслужбы устроят умиравшую в одиночестве пожилую уфимку в дом-интернат
В Уфе бабушку, которая ела одуванчики от голода, бросили волонтеры
В Уфе под колеса легковушки попал трехлетний ребенок
Погибшую в ночном ДТП девушку в Башкирии похоронят в свадебном платье
В Уфе следователи возбудили уголовное дело по факту смерти студента на паре физкультуры
Телеканал БСТ присоединился к акции «Доброшрифт»
За рулем был полицейский: подробности ДТП в Башкирии, в котором погибла 24-летняя девушка
Еще одну кассиршу из Башкирии подозревают в крупной краже денег
Снятый по повести Мустая Карима фильм «Сестренка» продлили в прокате
В Башкирии автомобиль врезался в столб и опрокинулся в кювет: есть погибший
В Уфе закрыли популярную парковку в центре города
В Башкирии родителей ребенка-инвалида обвиняют в даче взятки
Житель Башкирии прятал наркотики на крыше туалета