В Башкирии создан Фонд развития гражданского общества – его бюджет составит 140 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-03T11:27:01+03:00

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В Башкирии создали Фонд развития гражданского общества. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Документ опубликован на портале правовой информации.

Некоммерческая организация, согласно указу, создана в целях господдержки институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты. Помощь будет оказываться в виде субсидий и грантов. Так, с 2020 по 2022 годы по итогам конкурса фонд профинансирует общественно-значимые программы на 40 млн рублей. По 50 млн рублей ежегодно будут получать проекты по развитию гражданского общества и сохранению и развитию языков народов Башкирии. Таким образом, бюджет новосозданной организации составит 140 млн рублей.

Управление у фонда будет коллегиальное. Попечительский совет сформирует Радий Хабиров. До первого января следующего года должен быть утвержден устав организации. Правительству поручено предложить место размещения фонда в Уфе и определить источники финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU