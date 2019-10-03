2019-10-03T12:23:28+03:00
Происшествия

В Башкирии молодой любитель аниме покончил с собой после самоубийства брата

Жуткая драма разыгралась Абзелиловском районе
Рустем АХУНОВ
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Подросток наложил на себя руки после того, как такой же поступок совершил его братПодросток наложил на себя руки после того, как такой же поступок совершил его брат
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Подросток из Башкирии покончил с собой вслед за своим братом.

Известно, что ребята жили в деревне Кирдасово, что в Абзелиловском районе республики. 1 октября в гараже родственники обнаружили тело Ильфата А. (здесь и далее имена изменены – прим. ред). По данным источника «КП-Уфа», с места происшествия полицейские изъяли предметы, с помощью которых молодой человек мог свести счеты с жизнью.

Как удалось выяснить журналистам «Комсомолки», за несколько лет до гибели Ильфата, свел счеты с жизнью его старший брат Ильсур. Судя по страницам в соцсетях, оба брата состояли в «депрессивных» группах. Также молодые люди увлекались японской культурой и смотрели соответствующие мультфильмы. Местные власти характеризуют семью только с положительной стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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