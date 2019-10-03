В Уфе под колеса легковушки попал трехлетний ребенок
Мальчик вместе с папой переходил дорогу по «зебре»
фото: ГИБДД по Уфе
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В пресс-службе уфимской ГИБДД рассказали о происшествии с участием несовершеннолетнего – под колеса машины угодил маленький ребенок. Инцидент случился утром 2 октября на улице Ферина.
Отец вместе с трехлетним сыном переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда по дороге ехал 77-летний водитель на Ладе. Пожилой мужчина не успел вовремя среагировать на пешеходов и совершил наезд на мальчика.
Ребенка с ушибами доставили в больницу. К счастью, травмы оказались не слишком серьезными, и мальчика после оказания медпомощи отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU