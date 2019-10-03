Еще одну кассиршу из Башкирии подозревают в крупной краже денег
Еще одного кассира еще Башкирии подозревают в краже налички кассы предприятия.
Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, на этот раз присвоение чужих денег произошло в городе Октябрьский. По предварительной информации, 40-летняя продавец магазина «Монетка» за пять месяцев каким-то образом умудрилась вытащить из кассы порядка 223 тысяч рублей. Вскоре о пропаже узнали в руководстве магазина, и сообщили об этом в полицию. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Известно, что в Октябрьском женщина живет вместе со своей взрослой дочкой.
Напомним, что громкая серия историй «кассирши из Башкирии и их кражи» началась в мае 2019 года. Тогда выяснилось, что 35-летняя Луиза Хайруллина из Салавата стащила из кассы «Россельхозбанка» порядка 25 миллионов рублей. Через месяц женщину и ее семью задержали в Казани.
Вторая история объединила двух сотрудниц банка из Уфы – 39-летнюю Лилию Азнабаеву и ее подругу также 39-летнюю Лиану Латипову. По предварительным данным, за два года женщины украли из офиса уфимского банка «Открытие» свыше 43 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU