Снятый по повести Мустая Карима фильм «Сестренка» продлили в прокате

СЕГОДНЯ 07:58 2019-10-03T07:58:38+03:00

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Фильм «Сестренка» за 13 дней проката посмотрели 66,5 тысяч зрителей. Компания Walt Disney приняла решение продлить показ ленты в кинотеатрах.

Напомним, в основе военной драмы лежит повесть башкирского писателя и поэта Мустая Карима «Радость нашего дома». На широкие экраны фильм вышел 19 сентября. В Уфе премьера состоялась 22 сентября. Тогда ее посетил глава Башкирии Радий Хабиров. На оперативке, прошедшей на прошлой неделе, он поручил министру образования организовать показ «Сестренки» для школьников после окончания проката.

Производством картины занималась «Мотор Фильм Студия» при поддержке Минкульта России и Фона имени Мустая Карима.

ИСТОЧНИК KP.RU