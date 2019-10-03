В Башкирии автомобиль врезался в столб и опрокинулся в кювет: есть погибший

СЕГОДНЯ 07:34 2019-10-03T07:34:35+03:00

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Авария, унесшая человеческую жизнь, произошла накануне днем, 2 октября, в Салавате. Как сообщили в пресс-службе республиканского ГИБДД, на улице Первомайской водитель иномарки «Джилли Эмгранд» не справился с управлением, от чего машина сначала врезалась в электроопору, а потом опрокинулась в кювет. От полученных травм 46-летний водитель скончался на месте происшествия, а двое его пассажиров – 40-летний мужчина и 32-летняя женщина – с ушибами и переломами были доставлены в больницу. Их состояние сейчас уточняется.

Дорожные полицейские уже начали разбирательство: им предстоит выяснить все причины и обстоятельства смертельного ДТП.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 13 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 17 получили травмы, - уточнили в республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU