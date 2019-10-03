В Уфе закрыли популярную парковку в центре города

СЕГОДНЯ 07:25 2019-10-03T07:25:18+03:00

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В Уфе временно закрыли автопарковку перед конгресс-холлом «Торатау»: владельцам автомобилей стоит позаботиться поиском места для своих «ласточек» в период с 22.00 2 октября до 23.00 4 октября.

В городской администрации объяснили причину закрытия парковки тем, что в эти дни в конгресс-холле проходит Всероссийский съезд регоператоров капитального ремонта. В уфимской мэрии извинились перед жителями и гостями башкирской столицы из-за временных неудобств и предложили заранее продумать возможные варианты парковки в других местах.

ИСТОЧНИК KP.RU