2019-10-03T07:08:51+03:00
Общество

В Башкирии родителей ребенка-инвалида обвиняют в даче взятки

За деньги им пришлось продлевать инвалидность для своей дочери, которая родилась с одной почкой
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: скриншот видео от ГТРК "Башкортостан"Фото: скриншот видео от ГТРК "Башкортостан"
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Верховный суд постановил обязать Туймазинскую районную администрацию выдать квартиру семье Миниахметовых, где воспитывается шестилетняя девочка-инвалид. Вот только радоваться у супругов не выходит, ведь их обвиняют в даче взятки заведующей МСЭ, чтобы эту инвалидность дочери продлили.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», маленькая Амира родилась с одной почкой. С рождения девочка получила инвалидность, а потом пришло время ее продлевать. Вот только процесс застопорился, и родители Амиры, как полагают следователи, решили дать взятку заведующей бюро медико-социальной экспертизы. 70-летняя заведующая такими «дарами» не гнушалась: на камерах видеонаблюдения зафиксировано несколько моментов передачи денег от разных людей. Вот только сами Миниахметовы от обвинения категорически отказываются: с заведующей практически не общались из-за конфликта, денег никаких не передавали.

В итоге экс-заведующую МСЭ приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима, но женщине удалось обжаловать решение суда, и наказание заменили на условное. Все «клиенты» также не понесли никакого уголовного наказания за взятки, поэтому и у родителей Амиры тоже был шанс избежать ответственности, но они уверяют в своей невиновности, поэтому расследование уголовного дела продолжается, и чем оно завершится – покажет только время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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