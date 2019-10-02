2019-10-02T20:13:35+03:00
Общество

Уфимский футболист бросил Радику Юльякшину пикантный вызов

Спортсмен попросил его отбить мяч пятой точкой
Рустем АХУНОВ
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Данил Круговой предложил Радику Юльякшину повторить финт тренераДанил Круговой предложил Радику Юльякшину повторить финт тренераФото: Рустем АХУНОВ
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Защитник футбольного клуба «Уфа» предложил Радику Юльякшину отбить мяч своей филейной частью.

На весь мир уфимский клуб прославился после того, как тренер «горожан» Вадим Евсеев во время домашней игры с московским «Динамо» принял мяч весьма необычным образом – он отбил снаряд ягодицами. 43-летний наставник получил по-настоящему мировую славу.

Сегодня клуб решил продолжить волну «хайпа» - 21-летний защитник команды бросил вызов башкирской звезде Радику Юльякшину. Он предложил артисту отбить мяч в свойственной Евсееву манере.

Остается неизвестным, как певец отреагировал на призыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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