Уфимский футболист бросил Радику Юльякшину пикантный вызов
Защитник футбольного клуба «Уфа» предложил Радику Юльякшину отбить мяч своей филейной частью.
На весь мир уфимский клуб прославился после того, как тренер «горожан» Вадим Евсеев во время домашней игры с московским «Динамо» принял мяч весьма необычным образом – он отбил снаряд ягодицами. 43-летний наставник получил по-настоящему мировую славу.
Сегодня клуб решил продолжить волну «хайпа» - 21-летний защитник команды бросил вызов башкирской звезде Радику Юльякшину. Он предложил артисту отбить мяч в свойственной Евсееву манере.
Остается неизвестным, как певец отреагировал на призыв.
ИСТОЧНИК KP.RU