Житель Башкирии прятал наркотики на крыше туалета

СЕГОДНЯ 06:47 2019-10-03T06:47:23+03:00

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В Белебее полицейские задержали 46-летнего мужчину, который прятал марихуану на крыше туалета. Уборная находилась во дворе дома на улице Тукая. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Оперативники обнаружили семь кустов наркосодержащих растений во время обследования построек, прилегающих к жилому дому. Задержанный владелец тайника заявил правоохранителям, что собрал незаконное зелье на заброшенном участке, высушил и хранил исключительно для личного употребления, а не для продажи. У полицейских есть другая версия. Они выяснили, что мужчина подрабатывал грузчиком на местном рынке, а в свободное время сбывал наркотики. На это указывают и найденные в его доме расфасованные пакетики с марихуаной и упаковочный материал.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту сбыта наркотических средств. Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU