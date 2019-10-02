Уфимский «Урал» заключил контракт с игроком сборной Болгарии

СЕГОДНЯ 18:49 2019-10-02T18:58:55+03:00

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Уфимский волейбольный клуб «Урал» заключил однолетний контракт с игроком сборной Болгарии Светославом Гоцевым. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды. Прошлый сезон блокирующий провел в составе «Динамо-ЛО», в котором сыграл 15 матчей и набрал 101 очко.

Гоцев выступал в своей сборной на чемпионате Европы, где отыграл шесть матчей. Тогда болгары закончили турнир на стадии 1/8 финала. Игрок успел заработать 39 результативных баллов (20 в атаке, 15 на блоке и 4 на подаче). В прошедшей в 2018 году Лиге Наций волейболист выводил национальную сборную на площадку в качестве капитана.

ИСТОЧНИК KP.RU