В правительстве Башкирии случайно назначили министра, допустив ошибку в распоряжении

СЕГОДНЯ 15:58 2019-10-02T15:58:03+03:00

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В аппарате правительства Башкирии при составлении текста распоряжения допустили ошибку. Татьяну Глухову навали исполняющим обязанности министра семьи, труда и социальной защиты населения республики. На самом деле действующим руководителем министерства является Юрий Мельников, а Глухова – его заместитель.

Погрешность в документе, утверждающем чиновницу в качестве представителя правительства при рассмотрении Госсобранием проекта одного из законов, заключается всего в одном пропущенном слове – «заместитель». По всей видимости, его просто забыли добавить.

Распоряжение появилось на официальном портале правовой информации вчера, 1 октября, и остается там до сих пор. Сам документ был подписан 26 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU