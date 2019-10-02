2019-10-02T18:00:41+03:00
Происшествия

В уфимском торговом центре 15-летний подросток напал с ножом на юного спортсмена

Пострадавшего доставили в травмпункт с колотой раной ноги
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Парня с ранением ноги доставили в травмпунктПарня с ранением ноги доставили в травмпункт
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В уфимском торговом центре потасовка двух подростков закончилась ножевым ранением. Инцидент произошел днем 30 сентября.

Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что 17-летний студент столичного колледжа повздорил с 15-летним школьником в одном из торговых центров Кировского района. Известно, что первый активно занимается спортом, в частности – борьбой. Однако продемонстрировать свои навыки на оппоненте ему не удалось – тот схватился за нож, против которого сложно что-нибудь противопоставить. Спортсмен получил колотую рану левого бедра.

После случившегося пострадавшего доставили в травмпункт. Школьник сбежал с места происшествия. Полицейские объявили в розыск. Удалось ли стражам порядка задержать подростка, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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