В уфимском торговом центре 15-летний подросток напал с ножом на юного спортсмена

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-02T18:00:41+03:00

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В уфимском торговом центре потасовка двух подростков закончилась ножевым ранением. Инцидент произошел днем 30 сентября.

Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что 17-летний студент столичного колледжа повздорил с 15-летним школьником в одном из торговых центров Кировского района. Известно, что первый активно занимается спортом, в частности – борьбой. Однако продемонстрировать свои навыки на оппоненте ему не удалось – тот схватился за нож, против которого сложно что-нибудь противопоставить. Спортсмен получил колотую рану левого бедра.

После случившегося пострадавшего доставили в травмпункт. Школьник сбежал с места происшествия. Полицейские объявили в розыск. Удалось ли стражам порядка задержать подростка, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU