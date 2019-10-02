2019-10-02T14:26:18+03:00
Происшествия

В Башкирии дед терроризировал свою семью и угрожал убить маленьких внуков

Мужчина периодически избивал свою супругу, дочь и ее сыновей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчину задержали до выяснения обстоятельствМужчину задержали до выяснения обстоятельствФото: Рустем АХУНОВ
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В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали о буйном 59-летнем мужчине из Стерлитамака, который угрожал убить своих внуков.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних установили, что в начале сентября дети трех и семи лет находились одни у себя дома. Проживают они с матерью, бабушкой и дедом. Последний в тот день заявился в квартиру в пьяном состоянии. Он избил внуков, после чего начал угрожать им расправой.

Мужчина закрывал мальчиков на балконе. Они плакали, стучали в окно и умоляли дедушку открыть дверь — изверг лишь насмехался над ними. Позже он все-таки соизволил впустить детей в комнату. Однако на этом их злоключения не закончились. Дебошир начал им угрожать расправой. Семилетний ребенок спрятал своего младшего брата в шкаф и не давал деду приблизится к нему. Вскоре мужчина уснул, а дети закрылись в комнате и ждали прихода бабушки. Когда она вернулась домой, мальчики обо всем рассказали, и женщина вызвала полицию.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции до выяснения обстоятельств. Дознаватели возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Полицейские выяснили, что ранее задержанный не раз поднял руку на супругу, дочь и ее сыновей. Сейчас ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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