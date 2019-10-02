2019-10-02T15:03:02+03:00
Общество

В Башкирии психологи экстренной службы отговорили от самоубийства 245 человек

Статистику обращений за психологической помощью за прошедшие девять месяцев подвел госкомитет по ЧС
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: ГК по ЧСфото: ГК по ЧС
Изменить размер текста:

С начала 2019 года психологи Системы-112 смогли отговорить от самоубийства 245 жителей Башкирии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального госкомитета по ЧС.

В общей сложности за девять месяцев текущего года операторы экстренной службы принял более 2250 обращений за психологической помощью. Специалисты смогли предотвратить 245 попыток суицида среди жителей республики. Речь идет именно о тех случаях, когда звонивший уже приготовил все орудия для совершения суицида и делал так называемый последний звонок перед непоправимым. Среди причин тяжелого состояния называются болезни, потеря близкого человека, душевные травмы, проблемы с алкоголем.

В экстренном ведомстве пояснили, что основная задача психолога при общении с нуждающимся в психологической помощи человеком, – это вывести его из острого стрессового состояния. Каждый специалист поддержки в Системе-112 имеет высшее психологическое образование, обладает профессиональными навыками и опытом работы с людьми.

В госкомитете рекомендуют всем, кто оказался в тяжелой ситуации, обращаться по номеру 112. «Психологи готовы выслушать Вас и помочь в любое время дня и ночи», – добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В правительстве Башкирии случайно назначили министра, допустив ошибку в распоряжении
«По ней бегают вши»: в Уфе волонтеры спасают пожилую женщину
В Башкирии дед терроризировал свою семью и угрожал убить маленьких внуков
Прокуратура Башкирии проверит случай гибели щенков в Стерлитамаке
В Уфе появится больничный комплекс за 20 млрд рублей
«Виновные обязательно будут наказаны»: мэр Стерлитамака прокомментировал убийство щенят
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию
«Мы не «терпим» друг друга»: Хабиров заявил, что в Башкирии не любят термин «толерантность»
В правительстве Башкирии сообщили, кто может получить бесплатные пожарные извещатели
Национальный симфонический оркестр РБ представил новый проект «Великие партитуры»
В Башкирии за нарушение санитарных норм закрыли кафе «Шаверма по-питерски»
В уфимском аэропорту застряли 160 человек
Дрифтовавшему в центре Уфы водителю прилетело три штрафа от ГИБДД