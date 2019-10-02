В Башкирии психологи экстренной службы отговорили от самоубийства 245 человек

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-02T15:03:02+03:00

Статистику обращений за психологической помощью за прошедшие девять месяцев подвел госкомитет по ЧС

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С начала 2019 года психологи Системы-112 смогли отговорить от самоубийства 245 жителей Башкирии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального госкомитета по ЧС.

В общей сложности за девять месяцев текущего года операторы экстренной службы принял более 2250 обращений за психологической помощью. Специалисты смогли предотвратить 245 попыток суицида среди жителей республики. Речь идет именно о тех случаях, когда звонивший уже приготовил все орудия для совершения суицида и делал так называемый последний звонок перед непоправимым. Среди причин тяжелого состояния называются болезни, потеря близкого человека, душевные травмы, проблемы с алкоголем.

В экстренном ведомстве пояснили, что основная задача психолога при общении с нуждающимся в психологической помощи человеком, – это вывести его из острого стрессового состояния. Каждый специалист поддержки в Системе-112 имеет высшее психологическое образование, обладает профессиональными навыками и опытом работы с людьми.

В госкомитете рекомендуют всем, кто оказался в тяжелой ситуации, обращаться по номеру 112. «Психологи готовы выслушать Вас и помочь в любое время дня и ночи», – добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU