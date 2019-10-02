В Уфе появится больничный комплекс за 20 млрд рублей
В уфимском микрорайоне Затон построят больничный комплекс с центром гериатрии для лечения пожилых людей. Об этом на прошедшей в понедельник оперативке рассказала глава Башкирии Радий Хабиров.
Строительство медицинского кластера прописано в сентябрьском указе о стратегических направлениях развития республики до 2024 года. Стоимость объекта оценивается в 20 млрд рублей. Деньги планируется привлечь в том числе и из федерального бюджета.
Контролировать подготовку проекта будет руководитель администрации главы Александр Сидякин и исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Максим Забелин.
ИСТОЧНИК KP.RU