В Уфе появится больничный комплекс за 20 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:18 2019-10-02T13:18:16+03:00

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В уфимском микрорайоне Затон построят больничный комплекс с центром гериатрии для лечения пожилых людей. Об этом на прошедшей в понедельник оперативке рассказала глава Башкирии Радий Хабиров.

Строительство медицинского кластера прописано в сентябрьском указе о стратегических направлениях развития республики до 2024 года. Стоимость объекта оценивается в 20 млрд рублей. Деньги планируется привлечь в том числе и из федерального бюджета.

Контролировать подготовку проекта будет руководитель администрации главы Александр Сидякин и исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Максим Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU