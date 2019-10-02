«Мы не «терпим» друг друга»: Хабиров заявил, что в Башкирии не любят термин «толерантность»

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-02T12:05:35+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров выступил с речью в специальной сессии «Россия и исламский мир: обоюдная роль и взаимное влияние», которая состоялась в рамках дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

На своем выступлении руководитель региона рассказал о том, как различные народы и религии уживаются на территории республики. По его словам, Башкирия – это уникальный пример того, как в современном мире живут дружно и мирно разные национальности и конфессии. Тем не менее Хабиров отметил, что в республике не уживается термин «толерантность» – местные жители.

– Мы этот термин не знаем и не любим, потому что мы немножко английский язык изучали и знаем, что в английском языке «tolerate» – «терпеть». А мы не «терпим» друг друга. Мы живем друг с другом, – сказал глава Башкирии.

Вместо этого Хабиров предложил «отряхнуть от пыли» понятие «дружбы народов» и осознать, что за ним кроется «совершенно конкретное и четкое содержание».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/735384" frameborder="0"></iframe> Отрывок из речи Хабирова на дискуссионном клубе "Валдай".! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU