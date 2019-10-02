Национальный симфонический оркестр РБ представил новый проект «Великие партитуры»
Национальный симфонический оркестр республики открыл новый цикл концертов классической музыки «Великие партитуры», выбрав для первого концерта «Реквием» Джузеппе Верди для хора, солистов и оркестра .
- Реквием – это классическая католическая служба, но он не может оставить равнодушными никого, вне зависимостей от вероисповедания, так как проникает в самую глубину человеческого сердца. Его можно слушать просто как музыку, – отметил дирижер «Большого театра», Государственной академической симфонической капеллы России и главный приглашенный дирижер Национального симфонического оркестра Башкирии Дмитрий Крюков.
- В Уфе «Реквием» Верди не исполнялся уже очень давно, поэтому мы его и выбрали, – пояснил директор Национального симфонического оркестра Артур Назиуллин.
В концерте, который с большим успехом прошел на сцене Башкирского театра оперы и балета, принял участие хор театра и солисты «Большого театра» – меццо-сопрано Виктория Преображенская, тенор Игорь Вялых и бас Давид Целаурия, а также солистка Московского театра оперетты сопрано Екатерина Чудотворова.
Второй концерт из серии «Великие партитуры» пройдет 5 октября, в ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50). За дирижерский пульт встанет художественный руководитель и главный дирижер Костромского губернского оркестра Павел Гернштейн. Солировать будет солист Московской филармонии, кларнетист Артур Назиуллин. В программе «Итальянское каприччио» Чайковского, симфоническая поэма «Шехерезада» Римского-Корсакова и интермеццо из оперы «Сельская честь» Масканьи.
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