Национальный симфонический оркестр РБ представил новый проект «Великие партитуры»

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-02T11:21:55+03:00

На презентации цикла прозвучал «Реквием» Джузеппе Верди, долгие годы не исполнявшийся в Уфе

Изменить размер текста: A A

Национальный симфонический оркестр республики открыл новый цикл концертов классической музыки «Великие партитуры», выбрав для первого концерта «Реквием» Джузеппе Верди для хора, солистов и оркестра .

- Реквием – это классическая католическая служба, но он не может оставить равнодушными никого, вне зависимостей от вероисповедания, так как проникает в самую глубину человеческого сердца. Его можно слушать просто как музыку, – отметил дирижер «Большого театра», Государственной академической симфонической капеллы России и главный приглашенный дирижер Национального симфонического оркестра Башкирии Дмитрий Крюков.

- В Уфе «Реквием» Верди не исполнялся уже очень давно, поэтому мы его и выбрали, – пояснил директор Национального симфонического оркестра Артур Назиуллин.

В концерте, который с большим успехом прошел на сцене Башкирского театра оперы и балета, принял участие хор театра и солисты «Большого театра» – меццо-сопрано Виктория Преображенская, тенор Игорь Вялых и бас Давид Целаурия, а также солистка Московского театра оперетты сопрано Екатерина Чудотворова.

Второй концерт из серии «Великие партитуры» пройдет 5 октября, в ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50). За дирижерский пульт встанет художественный руководитель и главный дирижер Костромского губернского оркестра Павел Гернштейн. Солировать будет солист Московской филармонии, кларнетист Артур Назиуллин. В программе «Итальянское каприччио» Чайковского, симфоническая поэма «Шехерезада» Римского-Корсакова и интермеццо из оперы «Сельская честь» Масканьи.

ИСТОЧНИК KP.RU