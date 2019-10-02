В уфимском аэропорту застряли 160 человек
Рейс компании «Ай Флай» из Уфы в Турцию задержали на 7 часов из-за позднего прилета самолета.
О задержке сообщает «Интерфакс». По данным информагенства, 160 туристов застряли в здании уфимской воздушной гавани более чем на 7 часов из-за того, что их самолет прибыл с опозданием. Рейс компании «Ай Флай» должен был выполнить полет из столицы в Башкирии в Анталию.
Собеседник «Интерфакса» сообщил, что плановый вылет самолета произойдет в 11.20 по московскому времени. Всем 160 пассажирам, которые находятся в здании аэропорта которым предоставили все условия, согласно федеральным требованиям.
ИСТОЧНИК KP.RU