2019-10-02T10:43:41+03:00
Общество

В уфимском аэропорту застряли 160 человек

Рейс в Турцию задержали из-за позднего прилета самолета
Рустем АХУНОВ
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Рейс из Уфы в Анталию задержали на 7 часовРейс из Уфы в Анталию задержали на 7 часовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Рейс компании «Ай Флай» из Уфы в Турцию задержали на 7 часов из-за позднего прилета самолета.

О задержке сообщает «Интерфакс». По данным информагенства, 160 туристов застряли в здании уфимской воздушной гавани более чем на 7 часов из-за того, что их самолет прибыл с опозданием. Рейс компании «Ай Флай» должен был выполнить полет из столицы в Башкирии в Анталию.

Собеседник «Интерфакса» сообщил, что плановый вылет самолета произойдет в 11.20 по московскому времени. Всем 160 пассажирам, которые находятся в здании аэропорта которым предоставили все условия, согласно федеральным требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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