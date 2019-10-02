2019-10-02T07:30:50+03:00
Общество

В День республики уфимцев ждут концерт, фейерверк и лазерное шоу

Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Салют прогремит возле конгресс-холла в 20:30 по местному времениСалют прогремит возле конгресс-холла в 20:30 по местному времениФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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11 октября Башкирия отметит День республики. Как это будет, рассказала на оперативке в правительстве региона и.о. вице-премьера Ленара Иванова.

Главные торжества по случаю дня рождения республики пройдут в амфитеатре возле конгресс-холла "Торатау". Здесь в 16:00 начнется грандиозный праздничный концерт с участием приглашенных и местных звезд. Он завершится в 20:30 красочным салютом и музыкальным лазерным шоу.

Те же, кто не настроен слушать музыку, в этот день смогут посетить любую галерею. Двери всех музеев Башкирии будут открыты.

Кроме того, 11 октября стартует республиканский конкурс вокального творчества «Поющая деревня». Он продлится до 10 октября следующего года и объединит все села региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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