Пропавший 4 года назад уфимец найден мертвым в собственной квартире

СЕГОДНЯ 06:51 2019-10-02T06:51:16+03:00

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Жильцы одного из домов по улице 50 лет СССР неоднократно жаловались коммунальщикам на запах газа. Найти утечку долгое время не могли, пока сотруднику ЖЭУ не пришла в голову идея проверить одну из запертых квартир. Ее жильца соседи не видели около четырех лет, к нему никто не приходил.

После вскрытия квартиры выяснилось, что ее владелец все это время был внутри. Мужчина умер в собственной ванной, и никто его не хватился. Предварительно, смерть не была криминальной, ее причину установят судмедэксперты.

Как рассказали Медиакорсети соседи, вся квартира была завалена хламом и пропиталась запахом газа.

- Еще чуть-чуть, и дом могло просто разнести, - объясняют шокированные жильцы.

По факту обнаружения тела назначена доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU