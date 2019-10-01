Под Уфой дотла сгорели три дома

СЕГОДНЯ 18:05 2019-10-01T18:05:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 1 октября, на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о горении садовых домиков в Уфимском районе.

Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательного подразделения установили, что в садовом товариществе горят четыре дома. Сотрудники аварийного ведомства защищали от огня расположенные рядом здания и тушили вспыхнувшие дома. Для подавления пожара было задействована пять единиц техники и 12 человек личного состава. Открытое горение удалось ликвидировать только через полтора часа после вызова. Итог: три дома сгорели дотла, одно здание удалось спасти - огнем была уничтожена только кровля.

фото: МЧС РБ

Площадь пожара составила 76 квадратных метров. В происшествии обошлось без погибших и пострадавших. В обстоятельствах инцидента разберется дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU