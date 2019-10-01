2019-10-01T18:05:26+03:00
Происшествия

Под Уфой дотла сгорели три дома

Одно здание пожарные смогли спасти
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
Изменить размер текста:

Сегодня днем, 1 октября, на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о горении садовых домиков в Уфимском районе.

Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательного подразделения установили, что в садовом товариществе горят четыре дома. Сотрудники аварийного ведомства защищали от огня расположенные рядом здания и тушили вспыхнувшие дома. Для подавления пожара было задействована пять единиц техники и 12 человек личного состава. Открытое горение удалось ликвидировать только через полтора часа после вызова. Итог: три дома сгорели дотла, одно здание удалось спасти - огнем была уничтожена только кровля.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Площадь пожара составила 76 квадратных метров. В происшествии обошлось без погибших и пострадавших. В обстоятельствах инцидента разберется дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Башкирии оштрафовали за публикацию экстремистской песни в соцсети
Ансамбль бабушек из Башкирии исполнил кавер на песню Земфиры
В Башкирии для экономии оптимизируют 18 больниц, в минздраве рассказали какие
Спасатели составили портрет среднестатистического утонувшего в Башкирии
Погода в Башкирии в среду, 2 октября
В Башкирии молодой любовник напал на свою 44-летнюю подругу
Стала известна судьба школьников из Уфы, которые сбежали с последнего урока и пропали
В Стерлитамаке загорелось здание, в котором жестоко убили щенят
В Уфе пьяный сантехник за ночь угнал три автомобиля
Парламентарии Башкирии предложили ввести льготы для заботливых работодателей
Банк УРАЛСИБ проводит в Уфе акцию «3 поездки в подарок»
Раненым в Башкирии священником оказался клирик-охотник
В Уфе рецидивист ограбил 11-летнюю девочку
В Башкирии регистрируется рост заболеваемости ОРВИ
Руку жительницы Башкирии закрутило в раскаточный вал при готовке теста для пельменей
Ушедшие с уроков школьники из Уфы не вернулись домой
Кто такие тренд-вочер и форсайтер?
Житель Башкирии подстрелил священника, приняв его за медведя
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по кредитному продукту «Бизнес-цель»
«Извлеките из этого уроки»: Хабиров поручил министру ЖКХ готовиться к отопительному сезону заранее
Школьница из Уфы попала в больницу, взяв таблетку у незнакомца
В парке «Волшебный мир» в Уфе произошел пожар
В Уфе КамАЗ переехал женщину
В Башкирии разыскивают пропавшего 17-летнего поэта
Лёгкий старт для вашего бизнеса!
Уфимцы смогут бесплатно пересаживаться в общественном транспорте
Жители Башкирии перестанут платить за отопление летом
В Башкирии растет число пожилых людей