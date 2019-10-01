Жителя Башкирии оштрафовали за публикацию экстремистской песни в соцсети

СЕГОДНЯ 19:23 2019-10-01T19:23:59+03:00

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Благовещенская межрайонная прокуратура привлекала к ответственности местного жителя «за хранение в целях массового распространения экстремистских материалов».

Дело в том, что 29-летний парень опубликовал на своей странице ВКонтакте аудиозапись, которая включена в список экстремистских материалов. Какого именно характера композиция, в правоохранительном ведомстве не уточнили.

В отношении провинившегося было возбуждено административное дело и назначен штраф. Запрещенную законом аудиозапись удалили со страницы социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU