2019-10-02T07:17:06+03:00
Общество

Глава Демского района Уфы избавился от приставки и.о.

Об этом на оперативке в мэрии сообщил Ульфат Мустафин
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ранее Базгудинов занимал пост первого заместителя главы районаРанее Базгудинов занимал пост первого заместителя главы района
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Главой администрации Демского района официально стал Айдар Базгудинов, ранее работавший первым заместителем главы. Об этом на еженедельном оперативном совещании в мэрии сообщил Ульфат Мустафин.

Напомним, ранее Айдар Базгудинов и так руководил районом, однако с приставкой исполняющего обязанности. В июле он сменил на этом посту Сергея Плотникова, который после четырех лет работы отправился руководить администрацией Октябрьского района.

Известно, что в прошлом Базгудинов возглавлял управление ЖКХ и строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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