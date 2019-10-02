Глава Демского района Уфы избавился от приставки и.о.
Об этом на оперативке в мэрии сообщил Ульфат Мустафин
Ранее Базгудинов занимал пост первого заместителя главы района
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Главой администрации Демского района официально стал Айдар Базгудинов, ранее работавший первым заместителем главы. Об этом на еженедельном оперативном совещании в мэрии сообщил Ульфат Мустафин.
Напомним, ранее Айдар Базгудинов и так руководил районом, однако с приставкой исполняющего обязанности. В июле он сменил на этом посту Сергея Плотникова, который после четырех лет работы отправился руководить администрацией Октябрьского района.
Известно, что в прошлом Базгудинов возглавлял управление ЖКХ и строительства.
ИСТОЧНИК KP.RU