2019-10-01T16:49:48+03:00
Общество

В Башкирии для экономии оптимизируют 18 больниц, в минздраве рассказали какие

Ситуацию прокомментировал Максим Забелин
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии оптимизируют 18 больницВ Башкирии оптимизируют 18 больниц
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Министр здравоохранения Башкирии рассказал, какие больницы в Башкирии объединят в целях оптимизации.

Максим Зебелин рассказал журналистам, что в процессе оптимизации будут участвовать 18 медицинских учреждений Башкирии. Реформа затронет сразу несколько городов и районов республики.

В Уфе объединят больницы №13 и №12. В Стерлитамаке власти республики из четырех городских больниц сделают две. Также тут объединят две инфекционные больницы.

В Дюртюлинском, Бирском районах, Салавате, Сибае и Октябрьском местные стоматологические поликлиники войдут в состав городских и районных больниц.

Министр здравоохранения отметил, что оптимизация поможет сохранить более 100 миллионов рублей в год.

- Ни один врач от оптимизации не пострадает. Количество врачей и среднего медицинского персонала не изменится. Пациенты не заметят разницы. Изменится только форма собственности, - цитирует слова Забелина РБК-Уфа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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