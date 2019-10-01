В Башкирии для экономии оптимизируют 18 больниц, в минздраве рассказали какие
Министр здравоохранения Башкирии рассказал, какие больницы в Башкирии объединят в целях оптимизации.
Максим Зебелин рассказал журналистам, что в процессе оптимизации будут участвовать 18 медицинских учреждений Башкирии. Реформа затронет сразу несколько городов и районов республики.
В Уфе объединят больницы №13 и №12. В Стерлитамаке власти республики из четырех городских больниц сделают две. Также тут объединят две инфекционные больницы.
В Дюртюлинском, Бирском районах, Салавате, Сибае и Октябрьском местные стоматологические поликлиники войдут в состав городских и районных больниц.
Министр здравоохранения отметил, что оптимизация поможет сохранить более 100 миллионов рублей в год.
- Ни один врач от оптимизации не пострадает. Количество врачей и среднего медицинского персонала не изменится. Пациенты не заметят разницы. Изменится только форма собственности, - цитирует слова Забелина РБК-Уфа.
ИСТОЧНИК KP.RU