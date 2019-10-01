Спасатели составили портрет среднестатистического утонувшего в Башкирии

СЕГОДНЯ 16:20 2019-10-01T16:20:21+03:00

В Башкирии наблюдается снижение происшествий на воде с летальным исходом

С докладом в правительстве выступил председатель госкомитета по ЧС

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Сегодня, 1 октября, на оперативке в правительстве Башкирии с докладом по происшествиям на водоемах республики выступил председатель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

Глава аварийного ведомства составил портрет среднестатистического утонувшего в регионе в текущем году. Это мужчины трудоспособного возраста от 18 до 40 лет, житель сельской местности, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и купавшийся в несанкционированных местах.

По словам Гумерова, в этом году в республике снизилось количество происшествий на воде (на 14%) и инцидентов с летальным исходом (на 13%). Всего за 2019 год на водоемах Башкирии погиб 51 человек (в купальный сезон – 48).

В красной зоне (т.е. с наибольшим количеством погибших) находятся Уфимский (4 человека), Баймакский, Дуванский, Кармаскалинский, Кигинский, Янаульский (по 3 человека в каждом) районы.

Председатель госкомитета по ЧС отметил, что до 2024 планируется благоустроить 200 пляжей. Общие затраты на оборудование каждого составят 780 тысяч рублей. В следующем году Гумеров предложил обустроить в республике дополнительно 63 пляжа.

ИСТОЧНИК KP.RU