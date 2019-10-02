Управляющие организации и население Башкирии задолжали за тепло 6,1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 06:27 2019-10-02T06:27:28+03:00

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Управляющие жилищные организации и население республики задолжали поставщику тепловой энергии «БашРТС» около 6,157 млрд рублей. Об этом на прошедшем накануне круглом столе издания «Коммерсант-Уфа» рассказало руководство ресурсоснабжающей компании.

В начале текущего года долг составлял 6,135 млрд. 57% (или 3,52 млрд рублей) от общей суммы приходится на управляющие жилищные организации. Население Башкирии задолжало 24,1% (или 1,5 млрд рублей).

Поставщик снабжает теплом и горячей водой крупнейшие города республики. Лидерами по долгам является Уфа (58,5%) и Стерлитамак (23,9%).

ИСТОЧНИК KP.RU