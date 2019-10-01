2019-10-01T16:05:18+03:00
Общество

Погода в Башкирии в среду, 2 октября

В республике станет еще теплее
Рустем АХУНОВ
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В Башкирию возвращается теплая погодаВ Башкирию возвращается теплая погода
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Завтра жителей Башкирии ждет теплая погода – температура воздуха прогреется до 14 градусов.

Кажется, что с приходом октября в регионе по второму кругу началось бабье лето. Так, в среду, 2 октября, средняя температура воздуха по республике поднимется выше 14 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 7 градусов. В МЧС предупреждают, что из-за перепада температуры воздуха на дорогах республики ранним утром может образоваться дымка.

В Уфе погода не будет отличаться от средней по республике. Ночью возможны небольшие дожди. Днем воздух прогреется до 13 градусов, а ночью столбик термометра опустится до 10 градусов. После обеда возможно усиление порывов ветра до 17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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