Ансамбль бабушек из Башкирии исполнил кавер на песню Земфиры

СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-01T17:27:16+03:00

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Бабушки из творческого коллектива «Сеспель» села Кривле-Илюшкино Куюргазинского района перепели песню Земфиры «Искала». Таком образом Народный чувашский фольклорный ансамбль анонсировал свой скорый приезд в Уфу. Видео с исполнением стилизованного под народную песню кавера было опубликовано на YouTube.

В конце ролика одна из солисток пригласила уфимцев и жителей республики на театрализованное представление Куюргазинского района, которое пройдет в большом зале Башкирской государственной филармонии 8 октября. Мероприятие состоится в рамках фестиваля-марафона, посвященного столетию Башкирии.

Если Уфа не едет в Куюргазу, то Куюргаза едет в Уфу // 1.10.Народный чувашский фольклорный ансамбль "Сеспель" из села Кривле-Илюшкино Куюргазинского района исполняет песню Земфиры "Искала"

ИСТОЧНИК KP.RU