2019-10-01T14:52:50+03:00
Общество

Стала известна судьба школьников из Уфы, которые сбежали с последнего урока и пропали

Информацию о прекращении поисков подтвердили волонтеры
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

В Уфе спустя почти сутки прекратили поиски 12-летних Николая и Максима. Напомним, по словам родственников пропавших, ученики школы-интерната №3 накануне сбежали с шестого урока и попросту исчезли. В десятках городских сообществ в социальной сети были опубликованы ориентировки на ребят. Их искали по всему городу волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" и полицейские.

По предварительной информации, школьников удалось разыскать правоохранителям. Где именно они находились, не сообщается. Информацию о прекращении поисков подтвердили волонтеры и родственники мальчиков. «Всем огромное спасибо за поддержку. Нашли. Живы, здоровы», – написали последние в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии для экономии оптимизируют 18 больниц, в минздраве рассказали какие
Спасатели составили портрет среднестатистического утонувшего в Башкирии
Погода в Башкирии в среду, 2 октября
В Башкирии молодой любовник напал на свою 44-летнюю подругу
В Стерлитамаке загорелось здание, в котором жестоко убили щенят
В Уфе пьяный сантехник за ночь угнал три автомобиля
Парламентарии Башкирии предложили ввести льготы для заботливых работодателей
Банк УРАЛСИБ проводит в Уфе акцию «3 поездки в подарок»
Раненым в Башкирии священником оказался клирик-охотник
В Уфе рецидивист ограбил 11-летнюю девочку
В Башкирии регистрируется рост заболеваемости ОРВИ
Руку жительницы Башкирии закрутило в раскаточный вал при готовке теста для пельменей
Ушедшие с уроков школьники из Уфы не вернулись домой
Кто такие тренд-вочер и форсайтер?
Житель Башкирии подстрелил священника, приняв его за медведя
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по кредитному продукту «Бизнес-цель»
«Извлеките из этого уроки»: Хабиров поручил министру ЖКХ готовиться к отопительному сезону заранее
Школьница из Уфы попала в больницу, взяв таблетку у незнакомца
В парке «Волшебный мир» в Уфе произошел пожар
В Уфе КамАЗ переехал женщину
В Башкирии разыскивают пропавшего 17-летнего поэта
Лёгкий старт для вашего бизнеса!
Уфимцы смогут бесплатно пересаживаться в общественном транспорте
Жители Башкирии перестанут платить за отопление летом
В Башкирии растет число пожилых людей