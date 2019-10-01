Стала известна судьба школьников из Уфы, которые сбежали с последнего урока и пропали
В Уфе спустя почти сутки прекратили поиски 12-летних Николая и Максима. Напомним, по словам родственников пропавших, ученики школы-интерната №3 накануне сбежали с шестого урока и попросту исчезли. В десятках городских сообществ в социальной сети были опубликованы ориентировки на ребят. Их искали по всему городу волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" и полицейские.
По предварительной информации, школьников удалось разыскать правоохранителям. Где именно они находились, не сообщается. Информацию о прекращении поисков подтвердили волонтеры и родственники мальчиков. «Всем огромное спасибо за поддержку. Нашли. Живы, здоровы», – написали последние в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU