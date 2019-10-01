В Уфе пьяный сантехник за ночь угнал три автомобиля

СЕГОДНЯ 13:39 2019-10-01T13:39:33+03:00

На следующий день мужчина уже сидел в отделе полиции

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В столице Башкирии пьяный сантехник умудрился за одну ночь угнать три автомобиля.

Накануне в отдел полиции по Кировскому району Уфы обратились сразу три человека с заявлениями об угоне. Первые два сообщения о пропаже машин, припаркованных во дворе, поступили ранним утром от 44-летнего мужчины и 33-летней женщины. Днем с идентичным заявлением обратился 35-летний уфимец.

Собственный источник "КП-Уфа" в правоохранительных органах рассказал, что два авто были угнаны с одного и того же двора, в то время как третий стоял неподалеку. Полицейские предположили, что кражи совершил один злоумышленник. Как оказалось, так оно и есть.

Оперативники смогли обнаружить все три легковушки и задержать подозреваемого — 52-летнего сантехника местного предприятия. В момент поимки мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сознался в содеянном в отделе полиции. Следователи в отношении задержанного возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU