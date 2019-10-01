Парламентарии Башкирии предложили ввести льготы для заботливых работодателей

СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-01T12:56:21+03:00

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Парламентарии Башкирии хотят стимулировать предприятия и организации, которые реализуют программы укрепления здоровья для своих сотрудников. Для этого депутаты Курултая внесли в госдуму проект закона о налоговых льготах для заботливых работодателей.

– Предлагается дополнить перечень расходов на оплату труда расходами на внедрение и реализацию программ укрепления здоровья на рабочем месте, – прокомментировал инициативу спикер Госсобрания Константин Толкачев.

Председатель парламента пояснил, что работодатели получат финансовый стимул к заботе о здоровье своих работников, ведь в этом случае им придется платить меньше налогов. Толкачев также отметил, что сейчас подобные программы внедряются точечно на некоторых предприятиях и все зависит от доброй воли руководства. Новая инициатива предполагает создание финансовых механизмов для реализации корпоративных программ укрепления здоровья.

Проект нового закона уже рассмотрели в Совете законодателей России и Совете Государственной Думы. Текст документа также направлен президенту, в Совет Федерации, правительство, счетную палату, а также парламентам других регионов для подготовки отзывов и замечаний.

ИСТОЧНИК KP.RU