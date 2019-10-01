В Башкирии молодой любовник напал на свою 44-летнюю подругу

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-01T15:19:42+03:00

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В Стерлитамаке 26-летний парень обокрал свою 44-летнюю любовницу.

По предварительным данным источника «КП-Уфа», преступление произошло в Стерлитамаке на минувших выходных. 44-летняя женщина решила весело провести время в приятной компании 26-летнего парня. Парочка мирно распивала алкоголь в квартире потерпевшей, когда гость внезапно набросился на даму и силой отобрал у нее золотые украшение – цепочку, кольца и кулон. После этого любовник скрылся.

Впрочем, вскоре полицейские поймали грабителя. Чужое имущество он отнес в ломбард и получил 17 тысяч рублей. Ранее молодого мужчину уже судили за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU