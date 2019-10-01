2019-10-01T12:02:54+03:00
Происшествия

В Уфе рецидивист ограбил 11-летнюю девочку

Мужчина отобрал у школьницы телефон и банковскую карту
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Грабителю вновь предстоит оказаться на скамье подсудимыхГрабителю вновь предстоит оказаться на скамье подсудимыхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Накануне днем в столице Башкирии рецидивист ограбил 11-летнюю девочку. По данным собственного источника «КП-Уфа», мужчина остановил пятиклассницу, когда она шла по улице Харьковской недалеко от своего дома. Злоумышленник открыто похитил у нее телефон и банковскую карту. Придя домой, девочка обо всем рассказала своему отцу, который сразу же направился в отдел полиции.

Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения, и оперативники довольно быстро поймали грабителя. Им оказался 40-летний уфимец. Примечательно, что ранее, в 2014 году, он уже был судим по статье «грабеж». Похоже, после выхода на свободу мужчина решил найти себе наиболее беззащитную жертву, однако план не сработал, и ему вновь предстоит оказаться на скамье подсудимых. Похищенное девочке вернули в целости и сохранности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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