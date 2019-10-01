Руку жительницы Башкирии закрутило в раскаточный вал при готовке теста для пельменей

СЕГОДНЯ 10:57 2019-10-01T10:57:52+03:00

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Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, который произошел с работницей пельменного цеха в Сибае. Женщине закрутило руку в раскаточный вал во время подготовки теста для пельменей. Владелец предприятия попытался скрыть инцидент на производстве.

Информацию о происшествии надзорному ведомству передал городской отдел МВД. В ходе проверки сотрудники гострудинспекции выяснили, что работодатель не принял никаких мер для расследования несчастного случая, который произошел 20 мая.

В тот день 53-летняя работника готовила тесто для пельменей при помощи спецмашины. Женщина не опустила решетку ограничителя, в результате чего ее левую руку закрутило в раскаточные валы. Несмотря на жуткую боль, пострадавшая смогла самостоятельно вырубить оборудование. На крик сбежались ее коллеги, они же вызвали скорую. В сибайской больнице женщине диагностировали тяжелую травму.

Расследование гострудинспекции показало, что пострадавшей не провели инструктаж по охране труда и обучение. Индивидуального предпринимателя, который не обеспечил своего сотрудника должным контролем и пытался скрыть несчастный случай на производстве, привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU