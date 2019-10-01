2019-10-01T10:57:52+03:00
Происшествия

Руку жительницы Башкирии закрутило в раскаточный вал при готовке теста для пельменей

Владелец предприятия пытался скрыть несчастный случай на производстве
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Несчастный случай произошел в пельменном цехуНесчастный случай произошел в пельменном цехуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, который произошел с работницей пельменного цеха в Сибае. Женщине закрутило руку в раскаточный вал во время подготовки теста для пельменей. Владелец предприятия попытался скрыть инцидент на производстве.

Информацию о происшествии надзорному ведомству передал городской отдел МВД. В ходе проверки сотрудники гострудинспекции выяснили, что работодатель не принял никаких мер для расследования несчастного случая, который произошел 20 мая.

В тот день 53-летняя работника готовила тесто для пельменей при помощи спецмашины. Женщина не опустила решетку ограничителя, в результате чего ее левую руку закрутило в раскаточные валы. Несмотря на жуткую боль, пострадавшая смогла самостоятельно вырубить оборудование. На крик сбежались ее коллеги, они же вызвали скорую. В сибайской больнице женщине диагностировали тяжелую травму.

Расследование гострудинспекции показало, что пострадавшей не провели инструктаж по охране труда и обучение. Индивидуального предпринимателя, который не обеспечил своего сотрудника должным контролем и пытался скрыть несчастный случай на производстве, привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парламентарии Башкирии предложили ввести льготы для заботливых работодателей
Банк УРАЛСИБ проводит в Уфе акцию «3 поездки в подарок»
Раненым в Башкирии священником оказался клирик-охотник
В Уфе рецидивист ограбил 11-летнюю девочку
В Башкирии регистрируется рост заболеваемости ОРВИ
Ушедшие с уроков школьники из Уфы не вернулись домой
Кто такие тренд-вочер и форсайтер?
Житель Башкирии подстрелил священника, приняв его за медведя
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по кредитному продукту «Бизнес-цель»
«Извлеките из этого уроки»: Хабиров поручил министру ЖКХ готовиться к отопительному сезону заранее
Школьница из Уфы попала в больницу, взяв таблетку у незнакомца
В парке «Волшебный мир» в Уфе произошел пожар
В Уфе КамАЗ переехал женщину
В Башкирии разыскивают пропавшего 17-летнего поэта
Лёгкий старт для вашего бизнеса!
Уфимцы смогут бесплатно пересаживаться в общественном транспорте
Жители Башкирии перестанут платить за отопление летом
В Башкирии растет число пожилых людей