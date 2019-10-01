2019-10-01T10:24:06+03:00
Общество

Ушедшие с уроков школьники из Уфы не вернулись домой

Родственники мальчиков просят о помощи
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com // слева Николай, справа Максимфото: vk.com // слева Николай, справа Максим
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В Уфе разыскивают двух детей – 12-летних Николая Перцова и Максима Лесина. По словам родственников, ученики черниковской школы-интерната №3 накануне ушли с шестого урока, и с тех пор о них ничего неизвестно. Клич о помощи был брошен в городских сообществах ВКонакте.

– Родные очень волнуются и ищут их со вчерашнего дня, – написал автор поста.

Приметы Николая: рост 150 см, вес 31 кг, темные волосы, худощавое телосложение, носит очки в золотой оправе. Был одет в бордовую куртку с черной полосой, бордовая в клетку шапка, темно-синие штаны, черные кроссовки на липучках.

Приметы Максима: рост 145 см, вес 32-35 кг, светлые волосы, зеленые глаза, тонкие губы. Был одет в оранжевую куртку с капюшоном, ярко-синюю шапку, спортивные темно-синие штаны, темно-синие тряпичные кроссовки на шнурках.

Всех, кто знает о местонахождении ребят, просят обратиться по телефону 8(917)468-49-88 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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