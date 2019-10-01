2019-10-01T09:59:52+03:00
Общество

Житель Башкирии подстрелил священника, приняв его за медведя

Пуля угодила несчастному в ногу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Раненого священника доставили в больницуРаненого священника доставили в больницуФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Простреленной ногой закончилась охота в Башкирии для священника из Оренбургской области. Его ранил приятель, с которым он отправился пострелять в диких животных.

Все случилось 30 сентября в Зилаирском районе республики. Как сообщает издание Ufa1.ru со ссылкой на источник, 65-летний священнослужитель затаился в кустах, и это привело к драматическим последствиям. Услышав в зарослях подозрительный шорох, проходящий мимо 61-летний житель Башкирии принял своего товарища за медведя и выстрелил из карабина. Пуля угодила прямо в голень несчастному.

Охоту пришлось экстренно прервать. Гостя из соседнего региона доставили в больницу. Известно, что его жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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