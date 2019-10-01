Школьница из Уфы попала в больницу, взяв таблетку у незнакомца

СЕГОДНЯ 08:45 2019-10-01T08:45:14+03:00

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В Уфе ученица девятого класса попала в больницу в бессознательном состоянии после того как незнакомый парень дал ей таблетку.

Собственный источник «КП-Уфа» рассказал подробности инцидента. Школьницу без сознания доставили из своего дома в детскую клиническую больницу 29 сентября во втором часу ночи. Медики диагностировали у нее множественные ушибы: подбородочной области, лопатки и поясницы. Помимо этого, врачи обнаружили признаки отравления неизвестным веществом. Полицию о поступившей пациентке оповестили практически сразу.

Спустя примерно час школьница пришла в себя и рассказала правоохранителям, что произошло. Накануне она ходила на день рождения к подруге. Возле одного из городских торговых центров к девушке подошел незнакомец. Он представился Александром и дал ей неизвестную таблетку, которую девятиклассница выпила. Что происходило после этого и откуда у школьницы побои, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU